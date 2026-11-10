شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق غزة

وطن للأنباء: استُشهد مواطنان، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال على حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وباستشهاد المواطنين- اللذين لم تُعرف هويتهما بعد، ترتفع حصيلة الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1,616 شهيدًا، فيما تجاوز عدد المصابين 5,849، وبلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض 850.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.