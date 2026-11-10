محمود كلّم يكتب لوطن: غزة... أطفالٌ يرتجفون من البرد، ونحن نختلف على إنقاذهم!

في غزة، لا ينتظر الأطفال نقاشاتنا الطويلة، ولا تعنيهم سجالات الاتهام والتشكيك، ولا يملكون ترف الانتظار حتى تنتهي خلافاتنا. هناك طفل يرتجف من البرد، وأمّ تبحث عن لقمة تسدّ بها جوع أطفالها، وأبٌ يقف عاجزاً أمام عيون أبنائه، لا يملك ما يقدّمه لهم سوى قلبٍ يعتصره الألم.

هناك عائلات أنهكها النزوح، وخيام لا تقي أصحابها أمطار الشتاء ولا قسوة الرياح، وأطفال لا يعرفون كيف ينامون على معدة خاوية، ولا كيف يواجهون ليلة أخرى بلا غطاء أو دفء.

في هذه اللحظات القاسية، يصبح الصمت وجعاً آخر، ويغدو التقاعس خذلاناً لا يمكن تبريره.

الحذر واجب، والتحقق من أمانة جامعي التبرعات ضرورة لا يجوز التفريط بها، لكن لا ينبغي أن يتحوّل الشك إلى جدار يمنع وصول المساعدة إلى المحتاجين، ولا أن تصبح الاتهامات ذريعة لحرمان المنكوبين من حقهم في الحياة والكرامة.

إن اختلفنا في الوسائل، فلا يجوز أن نختلف على إنقاذ الجائع، وإغاثة المشرّد، وستر طفل يرتجف من البرد.

غزة لا تنتظر خطاباتنا، بل تنتظر أفعالنا. لا تحتاج إلى مزيد من الكلمات بقدر ما تحتاج إلى يد تمتد إليها، ولقمة تصل إلى جائع، وغطاء يحمي طفلاً من برد الليل.

لا تجعلوا ضجيج الاتهامات يُطفئ ما بقي في قلوبكم من رحمة. تبرّعوا عبر الجهات الموثوقة، وساعدوا بما تستطيعون؛ فربما كانت مساهمة صغيرة من أحدكم سبباً في إطعام طفل، أو تدفئة أمّ، أو تخفيف معاناة عائلة تواجه ليلة أخرى من الألم.

غزة لا تطلب المستحيل... إنها تطلب ألّا تُترك وحدها.

فلا تخذلوا أهلها، ولا تجعلوا الجائع ينتظر، ولا تتركوا البرد يسرق ما تبقّى من دفء الطفولة.

ما أقسى أن ينطفئ الأمل في قلب طفل، بينما كان بإمكاننا أن نمدّ إليه يداً تخفّف عنه وجعه.

غزة تستغيث... فهل من مجيب؟