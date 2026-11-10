مركز إبداع المعلم يناقش إنشاء مساحة خضراء في مدرسة سمية بنت الخياط باليامون

وطن للأنباء: في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية والاهتمام بالبيئة المدرسية، عُقد لقاء وجاهي مع مديرة مدرسة سمية بنت الخياط وعدد من معلمات المدرسة، لتبادل الأفكار ومناقشة التصورات حول إنشاء مساحة خضراء في إحدى المساحات غير المستغلة داخل المدرسة، كمبادرة جديدة ضمن أنشطة تعلمية البيئة المدرسية في بلدة اليامون.

وتناول اللقاء أهمية استثمار المساحات المتاحة وتحويلها إلى بيئة خضراء جاذبة وآمنة، تسهم في تحسين المشهد العام للمدرسة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الطالبات، وتشجيعهن على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة المدرسية والمحافظة عليها.

كما شكّل اللقاء فرصة لتبادل الأفكار ومناقشة التصورات الأولية للمبادرة، وبحث آليات تنفيذها بمشاركة المدرسة ومجتمعها المحلي، بما يعزز روح التعاون والمسؤولية المشتركة ويجعل من البيئة المدرسية مساحة حيوية للتعلم والممارسة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن أنشطة تعلمية البيئة المدرسية في اليامون، في إطار مشروع «أصوات من أجل الحقوق وتعزيز مشاركة الشباب والمجتمع المحلي من أجل التماسك الاجتماعي»، الذي ينفذه مركز إبداع المعلم، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع.