قاليباف يهدد الولايات المتحدة بـ "مستنقع لا خروج منه"

رام الله - وطن للأنباء: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الاثنين، إن إسرائيل تسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة مع إيران، داعيا الإدارة الأمريكية إلى التخلي عن سياسة إسرائيل أولا.

وأضاف قاليباف في منشور على منصة "إكس"، أن حكومة الاحتلال تبذل جهودا مكثفة لجر الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران.

كما حذر من أن أي حرب محتملة ستتحول إلى مستنقع لن يستطيع أي رئيس أمريكي الخروج منه، سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا حاضرا أو مستقبلا.

وأشار إلى أنه "ما لم تتخلَّ واشنطن عن عقلية إسرائيل أولا فإن أمريكا وحلفاءها يتجهون مباشرة نحو حقبة مظلمة".