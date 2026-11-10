البنك الإسلامي الفلسطيني ينفذ عشرات اللقاءات التوعوية في المدارس ضمن فعاليات الأسبوع المصرفي

وطن للأنباء: اختتم البنك الإسلامي الفلسطيني مشاركته في فعاليات الأسبوع المصرفي الذي تنظمه سلطة النقد الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي و جمعية البنوك الفلسطينية، بهدف تعزيز الوعي المصرفي والمالي لدى طلبة المدارس من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية لعشرات المدارس في مختلف محافظات الوطن.

وتضمنت الزيارات لقاءاتٍ وجاهيةٍ مع الطلبة في المدارس،حيث قدّم موظفو البنك محاضرات وشروحات توعوية وتفاعلية حول المفاهيم المصرفية الأساسية وطبيعة عمل البنوك والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى تعزيز أهمية الادخار والتخطيط المالي السليم والتعريف بالخدمات المصرفية الرقمية وسبل الاستفادة منها بأمان ومسؤولية، كما شهدت اللقاءات تفاعلاً من الطلبة من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات والمشاركة في النقاشات والأنشطة التوعوية.

وتعقيباً على هذه الجهود التوعوية قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن مشاركة البنك في فعاليات الأسبوع المصرفي تأتي في إطار مسؤوليته تجاه المجتمع وحرصه على نشر الثقافة المالية والمصرفية بين مختلف فئاته، لا سيما فئة الشباب والطلبة باعتبارهم جيل المستقبل، مؤكداً أهمية تعريفهم بالمفاهيم المالية في سن مبكرة بما يسهم في بناء جيل أكثر وعياً وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأضاف السعدي:" تتزايد الحاجة إلى ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية لدى الأطفال والشباب في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة والتوسع المتسارع في الخدمات المالية الرقمية وما توفره من سهولة ومرونة في إنجاز المعاملات، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الوعي المالي لديهم، بما يشمل الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الخدمات".

وأكد السعدي استمرار البنك في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية التي تستهدف تعزيز الشمول المالي ونشر المعرفة المصرفية، انسجاماً مع رؤيته في دعم التنمية المستدامة، مثمناً الجهود التي تبذلها سلطة النقد ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية البنوك في المتابعة والتنظيم لفعاليات الأسبوع المصرفي، والمشاركة المميزة فيها من قبل موظفي البنك في مختلف المحافظات.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.