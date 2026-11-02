سلطة الأراضي وبلدية جبع توقعان عقدي إيجار لمشروعي طاقة شمسية ومنتزه عام في البلدة

رام الله - وطن للأنباء: وقّع رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، ورئيس بلدية جبع السيد محمد بداد، اليوم الاثنين، عقدي إيجار لقطع أراضٍ من أملاك الدولة، لغايات تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في بلدة جبع قضاء محافظة جنين.

حيث جرى توقيع العقدين خلال لقاء الوزير التميمي في مكتبه رئيس بلدية جبع، بحضور أعضاء المجلس البلدي الأستاذ ربيع فشافشة، والأستاذ يسري علاونة، والأستاذ صالح شريم، ونائب مدير عام أملاك الدولة الأستاذ سامح خليف.

ويشمل العقد الأول تأجير عشرة دونمات من أراضي الدولة لغايات إنشاء خلايا لتوليد الطاقة الشمسية، فيما خُصص العقد الثاني لغايات إنشاء منتزه "نبع الفوارة" على مساحة خمسة دونمات وسبعمائة وثمانين متراً مربعاً.

وجرى استكمال إجراءات توقيع العقدين وفق الأصول والإجراءات القانونية المعتمدة المتعلقة بإدارة وتأجير أملاك الدولة، وبما يضمن الاستفادة من الأراضي للغايات المحددة في العقود.

وأكد الوزير التميمي أهمية توظيف أملاك الدولة بما يخدم المشاريع التنموية والخدمية، وتعزيز التعاون مع الهيئات المحلية بما يسهم في دعم احتياجات المواطنين والمجتمعات المحلية وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية.

من جانبه، ثمّن وفد بلدية جبع تعاون سلطة الأراضي في استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروعين، بما يسهم في دعم جهود البلدية لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في البلدة.