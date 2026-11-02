5 شهداء بينهم طفل ومصابون في قصف واستهدافات متفرقة للاحتلال بقطاع غزة

وطن للأنباء: استشهد خمسة مواطنين، أحدهم متأثراً بجراحه، وأصيب آخرون، جراء قصف واستهدافات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات صباح اليوم الاثنين، في إطار عدوانها المتواصل وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية وطبية باستشهاد محمود جهاد محمود قفة، وإصابة عدد من المواطنين، إثر قصف استهدف منطقة الياباني شمال غربي مدينة خان يونس، كما استشهد إبراهيم عامر السعايدة جراء استهدافه بقنبلة ألقتها طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" شرق قرية المصدر، وسط القطاع.

كما استشهد أسعد قشطة إثر استهدافه قرب بئر 19 جنوب غربي مدينة خان يونس، فيما استشهد هاني حامد كحيل وأصيب خمسة مواطنين آخرين في قصف استهدف مركبة قرب مسجد الهدايا في محيط دوار الخور بحي تل الهوى، غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء استهداف حافلة صغيرة تابعة لإحدى التكايا في شارع برهام بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بجروح طفيفة إثر استهداف خيمة غرب سوبرماركت أبو عمرة في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وفي وقت لاحق، استشهد يوسف أبو يونس متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف استهدف نقطة للشرطة في مواصي خان يونس، أمس الأحد.

وتأتي هذه الاستهدافات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وما يرافقها من سقوط شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,609 شهداء، و175,872 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبينت مصادر طبية، في تقرير صدر اليوم الاثنين، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ48 الماضية، 15 شهيدا، و38 إصابة.