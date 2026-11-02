وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة لبحرية حرس الثورة الإيراني انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، أثناء عبورهما مساراً غير مصرح به.

وأوضحت أن الناقلتين أوقفتا أنظمة الملاحة وحاولتا العبور سراً عبر المسار غير المصرح به في المضيق، واصفةً إياهما بالمخالفتين.

وأضافت أن إحدى الناقلتين من فئة ناقلات النفط العملاقة، مؤكدةً أنها لا تزال تحترق بعد تعرضها لانفجار شديد.

وكانت هيئة بحرية بريطانية أعلنت، اليوم الأحد، عن تلقّيها بلاغاً عن واقعة داخل مضيق هرمز، تفيد بتعرّض سفينة للاستهداف بمقذوف مجهول.

وأوضحت الهيئة أنّ قبطان سفينة تجارية أبلغ عن تعرّض سفينة أخرى للاستهداف بمقذوف لم تُعرف طبيعته.