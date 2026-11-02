ملك الأردن: لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه

وطن للأنباء: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، مشددا على استمرار الموقف الأردني الثابت في التمسك بالعروبة والدفاع عن قضايا الأمة.

جاء ذلك خلال خطاب العرش، اليوم الاثنين، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، حيث أكد الملك عبد الله الثاني التمسك بالعروبة والدفاع عن قضايا الأمة، والعمل من أجل تحقيق الكلمة العربية الموحدة.

وأشار إلى استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، رغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات، مؤكدا أن الأطماع التوسعية الإسرائيلية تشكل أكبر تهديد لمستقبل المنطقة وآمالها.