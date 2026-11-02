اجتماع بين "المشتركة" و"الموحدة" لأول مرة منذ انتخابات الكنيست

وطن للأنباء: عقدت قيادات القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، يوم الإثنين، اجتماعاً مشتركاً في مدينة الناصرة بأراضي عام 48 المحتلة.

والاجتماع، هو الأول من نوعه منذ انتخابات الكنيست الأخيرة، لبحث سبل تعزيز التنسيق وتطوير العمل السياسي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وجرى الاجتماع في فندق رمادا بالناصرة، في ظل الحاجة إلى تكثيف الجهود وتطوير آليات التعاون بين الطرفين بشأن القضايا السياسية والوطنية التي تهم المجتمع العربي، في مواجهة التحديات المتصاعدة والاستحقاقات المقبلة.

ويأتي اللقاء في إطار مساعٍ لتعزيز الحوار وبناء أرضية مشتركة للعمل البرلماني والسياسي، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز الحضور والتأثير السياسي للجماهير العربية.

وعقب الاجتماع المشترك، عقدت كتلة القائمة المشتركة اجتماعاً داخلياً لمواصلة بحث القضايا المطروحة وتنسيق المواقف بشأن الملفات السياسية والبرلمانية، إلى جانب بلورة خطوات العمل للمرحلة المقبلة.

ولم تُعلن تفاصيل إضافية بشأن مخرجات الاجتماع المشترك أو الخطوات العملية التي قد تترتب عليه.