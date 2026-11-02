بضغط من نتنياهو.. تاكر كارلسون يكشف عن سيناريو ضربة نووية أمريكية لإيران

رام الله - وطن للأنباء: أثارت تدوينة نشرها الإعلامي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون عاصفة عارمة من الجدل الإعلامي، عقب تحذيره من أن إدارة الرئيس ترمب قد تكون على بعد أيام قليلة من شنّ ضربة نووية ضد إيران، استجابة لضغوط مكثفة يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحصدت التدوينة أكثر من 21 مليون مشاهدة خلال ساعات وجيزة من نشرها، مما يعكس حجم المخاوف وسعة الصدى السياسي والشعبي الذي أحدثته تصريحات كارلسون.

وفقا لما أورده كارلسون، فإن الهدف المباشر للضربة المحتملة هو منطقة "جبل الفأس " في وسط إيران، حيث تزعم التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية أن الحكومة الإيرانية أعادت تشغيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وموقع "جبل الفأس" هو مجمع تحت الأرض جنوب طهران، يقع على مسافة تقل عن كيلومترين إلى الجنوب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ويرى خبراء أنه محصن من أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات.

وأوضح كارلسون أنه لا يوجد أي سلاح تقليدي ضمن الترسانة العسكرية الأمريكية قادر على اختراق طبقات الغرانيت الصلب البالغ عمقها نحو 300 قدم لتدمير الأنفاق المحصنة التي تُجرى فيها عمليات التخصيب.

وأكد أن الخيار العسكري الوحيد المتاح لتدمير هذه المنشأة هو "الضربة النووية ". وكشف نقلا عن مراقب مطلع أن نتنياهو يضغط بشدة لإقرار هذا الخيار، ويتواصل مع ترمب بشكل يومي لتحقيق هذه الغاية.

وربط كارلسون هذا التصعيد الميداني بالأزمة السياسية الشديدة التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أن نتنياهو بات محاصرا ويائسا عقب نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة؛ حيث يعجز عن تشكيل حكومة ائتلافية تضمن له 61 مقعدا في الكنيست إلا عبر تدخل مباشر من ترمب وتوسطه لإبرام صفقة مع الأحزاب الأخرى.

وأضاف الإعلامي الأمريكي أنه إذا فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، فسيجد نفسه خارج السلطة وفي مواجهة مباشرة مع التحقيقات القضائية التي قد تؤدي به إلى السجن؛ مما يدفعه إلى الإبقاء على قربه الشديد من ترمب والرهان على إشعال الحرب للحفاظ على مستقبله السياسي.

وكشفت التدوينة عن ممارسة نتنياهو أقصى درجات الضغط على كبار المسؤولين في إدارة ترمب، وفي مقدمتهم وزير الدفاع بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر.

في الوقت نفسه، أشار كارلسون إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف يتبعان النهج ذاته المتوافق مع توجهات نتنياهو.