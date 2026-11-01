هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغاً عن استهداف سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلنت هيئة بحرية بريطانية تلقّيها بلاغاً عن واقعة داخل مضيق هرمز، تفيد بتعرّض سفينة للاستهداف بمقذوف مجهول.

وأوضحت الهيئة أنّ قبطان سفينة تجارية أبلغ عن تعرّض سفينة أخرى للاستهداف بمقذوف لم تُعرف طبيعته.

وفي سياق متصل، أعلن مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، وي سونغ لاك، يوم الخميس الفائت، أنّ سيؤول لا تزال تدرس خيارات متعدّدة بشأن انتشار محتمل لقواتها في منطقة مضيق هرمز، بما يشمل إرسال طائرة تابعة للبحرية للقيام بدوريات استطلاع ومراقبة.

وأوضح مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، خلال جلسة برلمانية، أنّ سيؤول تواصل مباحثاتها المشتركة مع واشنطن حول الخيارات المتاحة والممكنة في هذا الشأن.

المصدر: الميادين