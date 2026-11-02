إصابة مسن في اعتداء للمستوطنين غرب رام الله

وطن للأنباء: أصيب مسن يبلغ من العمر 84 عاماً، اليوم الاثنين، جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب قرب قرية رأس كركر، غرب رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة المسن جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين قرب القرية، مشيرة إلى أن الطواقم تعمل على نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن المستوطنين نفذوا 1369 اعتداءً بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 111.6% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر.

وأوضحت الهيئة أن محافظة رام الله والبيرة تصدرت المحافظات من حيث عدد اعتداءات المستوطنين، بواقع 393 اعتداءً، من أصل 1369 اعتداءً سجلت في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، فيما بلغ إجمالي الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في المحافظة 704 اعتداءات.