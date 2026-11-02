الاحتلال يفرض غرامات مالية على فتية مقدسيين في العيساوية

وطن للأنباء: فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، غرامات مالية بحق فتية مقدسيين في بلدة العيساوية، شمال شرق القدس المحتلة، في استمرار لسياسة التضييق المالي والقمعي على أهالي البلدة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحررت مخالفات مالية بقيمة 1000 شيقل بحق عدد من الفتية أثناء قيادتهم دراجاتهم الهوائية، دون تقديم أي توضيحات حول الذرائع أو المبررات التي استندت إليها في فرض هذه العقوبات.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال ضد أهالي العيساوية، والتي تتنوع بين فرض الضرائب والمخالفات الكيدية على المواطنين ومركباتهم، والاعتقالات اليومية، ومداهمة المنازل وتفتيشها.

وتُعدّ العيساوية من أكثر المناطق المقدسية استهدافاً بحملات الاقتحام والتضييق الممنهج، إذ شهدت البلدة في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اقتحاماً واسعاً بأعداد كبيرة من قوات الاحتلال، فيما اقتحمت القوات في 17 آب/ أغسطس الماضي منزلاً وألحقت أضراراً بالغة بمحتوياته.

وفي 12 تموز/ يوليو الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً ونجله عقب اقتحام منزلهما وتفتيشه ومداهمته، مع فرض مخالفات مالية بحقهما، كما جرفت في 15 نيسان/ أبريل الماضي منشآت في منطقة "روابي العيساوية" وفرضت مخالفات طالت عدداً كبيراً من مركبات الأهالي.

وتواصل قوات الاحتلال تضييقها على البلدة عبر إجراءات مالية وقمعية متزامنة، في وقت يربط فيه مراقبون هذه الممارسات بمساعي إنهاك السكان ودفعهم نحو الهجرة من مناطقهم.