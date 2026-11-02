قوات الاحتلال تعيد اعتقال الصحفي والأسير المحرر سامر خويرة من منزله في نابلس

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، الصحفي والأسير المحرر سامر خويرة، عقب مداهمة منزله في شارع عصيرة بمدينة نابلس.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال خويرة في 10 نيسان/أبريل 2025، وأصدرت بحقه قرارا بالاعتقال الإداري في 23 نيسان من العام ذاته، قبل أن تجدد اعتقاله عدة مرات، كان آخرها في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ليقضي نحو تسعة أشهر في سجون الاحتلال، إلى أن أفرجت عنه في 7 كانون الثاني/يناير 2026.

وتأتي إعادة اعتقال خويرة بعد أشهر من الإفراج عنه، في سياق ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم بالاعتقال والاحتجاز، بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات بحق العمل الصحفي في الضفة الغربية.

ويُذكر أن خويرة أب لأربعة أطفال، وسبق أن تعرض للاعتقال الإداري.