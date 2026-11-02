انسحاب قوات الاحتلال من كامل مدينة الخليل والمحافظة تدعو العائلات المهجّرة للعودة إلى منازلها

الخليل – وطن للأنباء: أعلنت محافظة الخليل انسحاب قوات الاحتلال من كامل مدينة الخليل، بما فيها منطقتا الجلدة وعين دير بحة غرب المدينة، بعد عدوان عسكري متواصل استمر عشرة أيام، مؤكدة إمكانية عودة العائلات التي أُجبرت على مغادرة منازلها، فيما تتابع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية الأوضاع الميدانية وتعمل على توفير ما يلزم لضمان عودة المواطنين بأمان.

وقالت المحافظة إن الجهات المعنية تتابع التطورات على الأرض، وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لعودة العائلات إلى منازلها، بعد أيام من التهجير القسري والعدوان العسكري الذي طال مناطق في المدينة.

وكان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس وافق أمس على طلب الجيش إنهاء العملية العسكرية في مدينة الخليل خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت القناة أن كاتس طلب من الجيش إعداد آلية رسمية ومنظمة لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم، ضمن الإجراءات المرتبطة بالعمليات العسكرية في المدينة، كما طلب توجيه رسالة تحذيرية إلى السلطة الفلسطينية، تتضمن التهديد بتنفيذ عملية عسكرية أوسع وإخلاء أعداد أكبر من الفلسطينيين من منازلهم، في حال وقوع عمليات جديدة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب عدوان عسكري استمر عشرة أيام، تخللته عمليات إخلاء وتهجير لعائلات فلسطينية من منازلها في عدد من مناطق الخليل، وسط مخاوف من تداعيات التهديدات الإسرائيلية باستئناف العمليات وتوسيع نطاقها.