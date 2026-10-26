بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. بنك القدس يقدّم أربع باقات مصرفية مخصّصة للسيدات

وطن للأنباء: أعلن بنك القدس عن تقديم أربع باقات مصرفية مخصّصة للسيدات، بمزايا متنوعة تراعي احتياجاتهن المصرفية وتطلعاتهن، وتتيح لهن اختيار ما يتناسب مع متطلباتهن وأسلوب حياتهن، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.

وتشمل الباقات الحساب الجاري العادي، وحساب الشمول المالي، وحساب مايسترو، وحساب برايم، ضمن توجه البنك نحو تطوير خدماته المصرفية وتقديم خيارات أكثر ملاءمة لاحتياجات السيدات في مختلف مراحل حياتهن

وفي تعليقا له قال الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور، "إن تخصيص هذه الباقات للسيدات يأتي في إطار حرص البنك على تطوير خدماته المصرفية بما يراعي تنوّع احتياجاتهن، ويوفر لهن خيارات تتناسب مع متطلباتهن المالية وأسلوب حياتهن"

وأضاف شاور: "نؤمن بأن الخدمات المصرفية الفاعلة تبدأ من فهم احتياجات العملاء وتقديم خيارات تستجيب لتطلعاتهم. ومن خلال هذه الباقات، نحرص على توفير خيارات مصرفية تراعي احتياجات المرأة وتمنحها المرونة في اختيار ما يناسبها، بما يعكس التزامنا بتطوير تجربة مصرفية أكثر ملاءمة لعملائنا"

ويأتي الإعلان عن هذه الباقات ضمن جهود بنك القدس المستمرة لتطوير خدماته وتعزيز تجربة عملائه، من خلال توفير خيارات مصرفية تراعي اختلاف الاحتياجات وتمنح السيدات فرصة التعرّف على الباقة الأنسب لهن وفقًا لمتطلباتهن.

ودعا بنك القدس السيدات إلى زيارة موقعه الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الباقات المصرفية ومزايا كل منها والشروط ذات الصلة، عبر الرابط: باقات السيدات | بنك القدس: