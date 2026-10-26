فايننشال تايمز: فوز نتنياهو بولاية جديدة سيدفع المنطقة نحو مسار مدمر

حروب نتنياهو لم تحقق انتصارات استراتيجية، وألحقت ضررا بسمعة إسرائيل عالميا.. وفوز المعارضة قد يهمش اليمين المتطرف ويغيّر نبرة النقاش السياسي

رام الله - وطن للأنياء: حذرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية من أن فوز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بولاية جديدة في الانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء، سيقود إسرائيل والمنطقة إلى مسار مدمر، في ظل استمرار الحروب على جبهات متعددة، وتصاعد نفوذ اليمين المتطرف، وتراجع مكانة إسرائيل على المستوى الدولي.

وقالت الصحيفة، في افتتاحية نشرتها، إن نتنياهو، الذي بدت مسيرته السياسية قبل ثلاث سنوات على وشك الانتهاء، تمكن من البقاء في السلطة رغم الإخفاق الأمني الكبير الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الانتخابات الحالية ستحدد ملامح الدولة الإسرائيلية وقيمها المستقبلية، وسط انقسام داخلي تعتبره قطاعات واسعة من الإسرائيليين صراعا على هوية البلاد.

وأضافت أن نتنياهو، منذ عودته إلى السلطة على رأس ائتلاف وصفته بأنه الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، تحالف مع قوى قومية ودينية متطرفة سعيا إلى البقاء في الحكم ومواجهة محاكمة الفساد، لافتة إلى أن هذه القوى تعادي الإسرائيليين الليبراليين، وتفضل الحرب على الدبلوماسية، وتحرض على العنف ضد العرب، وتسعى إلى ضم الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت الصحيفة أن الحروب التي خاضتها إسرائيل عقب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر حققت مكاسب ميدانية لم تتحول إلى انتصارات استراتيجية، وأن البلاد تبدو عالقة في صراع دائم، فيما يواصل نتنياهو استرضاء حلفائه المتطرفين.

وأشارت إلى أن الحرب على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وأحدثت كارثة إنسانية، فيما اتسمت العمليات العسكرية في لبنان بنهج الأرض المحروقة، بالتزامن مع تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه السياسات أسهمت في تآكل التعاطف والدعم الدوليين اللذين حظيت بهما إسرائيل عقب هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضافت أن نتنياهو صعّد الصراع بعد خوض إسرائيل مواجهات على جبهات عدة، وجرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحرب على إيران، في وقت لا يملك فيه الطرفان، بحسب الصحيفة، تصورا واضحا لكيفية الخروج منها.

ورأت "فايننشال تايمز" أن الانتخابات تضع الإسرائيليين أمام خيارين: مواصلة أجندة نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف، أو انتخاب تحالف معارض يضم أحزابا من اليمين والوسط واليسار، تعهد بإصلاح ما أفسدته السنوات الماضية.

وحذرت من أن احتفاظ ائتلاف نتنياهو بالسلطة قد يفتح الباب أمام استئناف الإصلاحات القضائية وتقويض مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن أعضاء في الائتلاف يتحدثون علنا عن "إخلاء" قطاع غزة وضم الضفة الغربية، فيما يتبنى نتنياهو نهجا عسكريا في التعامل مع خصوم إسرائيل، بما في ذلك الدفع نحو تصعيد الهجمات على إيران.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن فوز المعارضة لن يؤدي بالضرورة إلى تحول جذري في السياسات الإسرائيلية، في ظل الاتجاه المتزايد نحو اليمين والحالة السائدة منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكنها اعتبرت أن هذا الفوز قد يغيّر نبرة النقاش السياسي ويهمش الشخصيات الأكثر تطرفا.

ولفتت إلى أن المعارضة تعهدت بالتراجع عن الإصلاحات القضائية التي أقرها نتنياهو، وإجراء تحقيق مستقل في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ومكافحة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وإبداء مرونة أكبر في التعامل مع خطط ما بعد الحرب على غزة، والعمل على إصلاح العلاقات مع حلفاء إسرائيل الغربيين.

وخلصت الصحيفة إلى أن إسرائيل، بعد سنوات من الصراع المتواصل، تحتاج إلى قيادة مسؤولة تدرك أن الأمن لن يتحقق عبر حرب لا تنتهي، مؤكدة ضرورة معالجة الانقس