المتطرف بن غفير وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

وطن للأنباء: اقتحم ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ظهر اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المتطرف بن غفير برفقة عشرات المستوطنين اقتحم الأقصى، وتجول في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام، شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وتواصل قوات الاحتلال فرض تضييقات واسعة على دخول الفلسطينيين والأهالي من القدس والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند الأبواب الخارجية، في محاولة لتفريغ المسجد وتأمين اقتحامات المستوطنين.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الدعوات المقدسية والشعبية لضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وتكثيف الرباط فيه للتصدي لمخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه.