البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات دفاعية إلى السعودية

وطن للأنباء:وافق مجلس النواب المصري منذ قليل، خلال جلسته اليوم الاثنين، على إرسال قوات مصرية في مهمة دفاعية للسعودية.

وعقدت، الجلسة العامة لمجلس النواب في مصر، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك من أجل نظر إرسال قوات بمهام دفاعية إلى المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، في تدوينة له على “X”: إن مصر تدافع عن أمنها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مستشهدًا بمقولة والي مصر الأسبق محمد علي: «أمن مصر يبدأ جنوبًا من منابع النيل، متسائلًا: كيف يتجاهل البعض الحقيقة التي تقول إن أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر هو أمن مصري مشترك مع الدول المتشاطئة؟