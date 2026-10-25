قبل الانتخابات.. نتنياهو يثير الذعر بمحاكاة لسقوط قنبلة نووية على تل أبيب

رام الله – وطن للأنباء: نشر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، صورة تحاكي سقوط قنبلة نووية على تل أبيب، مرفقة بتحذيرات من تعرض إسرائيل لما وصفه بـ"خطر وجودي حقيقي وملموس" بسبب إيران، قبل يومين من انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء، ما أثار انتقادات حادة من قادة المعارضة الذين اتهموه بتوظيف التهديد الإيراني لإثارة الذعر وحشد الأصوات انتخابيا.

وأعاد نتنياهو، عبر حسابه على "إنستغرام"، نشر نص للكاتب يوفال بلومبرغ، مؤلف كتاب "فخ أوسلو" المعروف بتوجهاته اليمينية، يدعو إلى وضع الملف الإيراني في صدارة الأولويات، ويحذر من أن حصول إيران على السلاح النووي سيجعل القضايا الأخرى بلا أهمية.