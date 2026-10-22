Palpay راعياً إستراتيجياً لـ Gaming Festival دعماً للشباب وتعزيزاً للثقافة الرقمية

وطن للأنباء: في إطار التزامها بدعم الشباب الفلسطيني ومواكبة التطور الرقمي، تشارك شركة PalPay، المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني وإحدى شركات مجموعة بنك فلسطين، كراعٍ استراتيجي لمهرجان الألعاب الإلكترونية والذي يعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في أرض المعارض- رام الله أكسبو. والذي يجمع الشباب المهتمين بالألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا، ويوفر مساحة للتفاعل والتنافس وإبراز المواهب والإبداعات الرقمية.

وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من إيمان PalPay بأن الشباب يشكلون ركيزة أساسية لبناء المستقبل، وأن قطاع الألعاب الإلكترونية تجاوز مفهوم الترفيه ليصبح مجالاً متنامياً لإبداع والتطور، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للمنافسة وإبراز قدراتهم على المستوى العالمي، وتمثيل بلدانهم في البطولات والمحافل الدولية المتخصصة.

وصرح ثائر حمايل المدير العام للشركة "أن رعايتها للمهرجان تعكس حرصها على تعزيز حضورها بين فئة الشباب ودعم اهتماماتهم وتطلعاتهم، لتكون جزءاً من هذا التطور، والمساهمة في تعزيز الثقافة الرقمية، بما ينسجم مع دورها كشركة متخصصة في حلول الدفع الإلكتروني، تسعى إلى تقديم خدمات رقمية تواكب تطور احتياجات الأفراد والمجتمع، وتسهم في بناء بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة.

كما وأعرب حمايل عن شكره للقائمين على تنظيم المهرجان وجميع الشركاء، متمنيةً للمشاركين تجربة ناجحة وممتعة تحقق أهداف المهرجان في دعم المواهب وتعزيز حضور الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا في المجتمع الفلسطيني.

والجدير ذكره أن شركة palpay هي إحدى شركات مجموعة بنك فلسطين، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة في تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة. توفر خدماتها لجميع فئات المجتمع، سواء لديهم حسابات بنكية أولا، من خلال خدمات مالية آمنة، ميسّرة، وسهلة الوصول. وبفضل خبرة الشركة في الوساطة المالية وتقديم المنتجات المالية المتطورة، فإنها تلتزم بدعم الشمول المالي، وتمكين الأفراد والشركات، والمساهمة في رسم مستقبل المدفوعات الرقمية في فلسطين.