شركة أرامكو تُخلي مقرها الرئيسي مع استمرار الهجمات اليمنية

وطن للأنباء: طلبت شركة أرامكو، الخميس، من موظفيها إخلاء مقرها الرئيسي في مدينة الظهران، شرقي السعودية، والعمل عن بُعد، في ظل استمرار الهجمات الحوثية على منشآت نفطية ومطارات سعودية، ومقتل أربعة أشخاص في هجومين منفصلين الأربعاء، وسط اتساع المواجهات بين السعودية والحوثيين في اليمن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر مطلعة أن هذه أول عملية إخلاء للمقر الرئيسي للشركة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ولم يتضح سبب القرار، فيما لم ترد أرامكو على طلب للتعقيب.

ويأتي الإجراء بعدما تعرض مقر الشركة في الظهران لهجوم حوثي في وقت سابق من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تسبب بأضرار جسيمة واندلاع حريق امتد عبر عدة طوابق.

ويضم المقر مركزًا للعمليات يُستخدم في الإشراف على منشآت أرامكو النفطية البرية والبحرية، ومصافي التكرير ومحطات التصدير وشبكات خطوط الأنابيب الممتدة لآلاف الكيلومترات.

وانعكست أنباء الإخلاء على السوق المالية السعودية، إذ تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.5% خلال تعاملات الخميس، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.