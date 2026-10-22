جمعية المخابز: عجز الطحين في قطاع غزة يصل إلى 100% و7 مخابز مهددة بالتوقف

وطن للأنباء: قال رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي، اليوم الخميس، إن القطاع يخلو حالياً من الطحين في المستودعات، وإن نسبة العجز وصلت إلى 100%، محذراً من توقف المخابز السبعة المتبقية عن العمل خلال الـ48 ساعة المقبلة، في حال عدم إدخال كميات جديدة.

وأوضح العجرمي، أن الأزمة تأتي نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعابر على مدار الأسبوع الماضي، وعدم السماح بإدخال الطحين التجاري إلى مستودعات القطاع، رغم إعادة فتح المعابر جزئياً.

وأضاف أن الكميات المحدودة التي كانت متوفرة في المخازن نفدت، ما أدى إلى توقف عدد من المخابز عن العمل، مشيراً إلى أن سبعة مخابز فقط لا تزال تعمل من أصل 20 مخبزاً في القطاع، وقد تضطر إلى الإغلاق إذا لم يُسمح بإدخال الطحين خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أن الطحين المتوفر حالياً في الأسواق يعود إلى برنامج الأغذية العالمي، في حين توقفت المخابز التجارية التي تعتمد على الطحين الوارد عبر المعابر عن العمل.

وأشار العجرمي إلى أن عدم إدخال الطحين التجاري إلى القطاع سيؤدي إلى إغلاق جميع المخابز وتوقفها عن توفير الخبز للمواطنين.

وتأتي أزمة الطحين في ظل قرار برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين الماضي، تقليص المساعدات المقدمة لأكثر من نصف مليون شخص في القطاع، بسبب النقص الحاد في التمويل، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الطحين وارتفاع أسعاره.

ويستمر إغلاق معابر قطاع غزة خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ما يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في ظل القيود المفروضة على إدخال المواد الغذائية والخضروات والوقود والمساعدات، إلى جانب استمرار إغلاق معبر رفح البري أمام إجلاء المرضى والجرحى.