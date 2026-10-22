4 شهداء و12 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 4 شهداء أحدهم متأثرًا بجروحه، و12 مصابًا إلى مستشفياتها في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة اليوم الخميس، أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 1,538 شهيدًا، و5,498 مصابًا.

وأشارت إلى أن عدد من تم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة بلغ 841 شهيدًا.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، بلغت 74,498 شهيدًا و175,616 مصابًا.