بنك فلسطين يقدم رعايته الاستراتيجية لمؤتمر النجاح الدولي لتقويم الأسنان والفكين والتجميل غير الجراحي في نابلس

وطن للأنباء: قدم بنك فلسطين رعايته الاستراتيجية لمؤتمر النجاح الدولي لتقويم الأسنان والفكين والتجميل غير الجراحي، الذي نظمته جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والباحثين والمختصين في مجالات طب الأسنان وتقويم الفكين والتجميل غير الجراحي. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص البنك على دعم الفعاليات العلمية والمهنية المتخصصة التي تجمع الخبرات المحلية والدولية، وتسهم في تعزيز حضور فلسطين في مجالات البحث العلمي والتطور الطبي، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل المعرفة.

ويشكل المؤتمر منصة علمية ومهنية لمناقشة أحدث المستجدات والتقنيات والممارسات العالمية في مجالات تقويم الأسنان والفكين والتجميل غير الجراحي، واستعراض التجارب والخبرات المتخصصة، بما يتيح للمشاركين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية. كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والطبية والباحثين والممارسين، وتشجيع تبادل الخبرات والاطلاع على الابتكارات العلمية والتقنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتطوير قدرات الكفاءات الطبية الفلسطينية.

وتأتي رعاية بنك فلسطين للمؤتمر انطلاقاً من رؤيته التي تضع الاستثمار في الإنسان والمعرفة في صميم التزامه بالتنمية المستدامة، وإيمانه بأن تطوير القطاع الصحي يبدأ بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص وصولها إلى المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة. ويواصل البنك، من خلال شراكاته مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والطبية الفلسطينية، دعم المبادرات التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتشجع الابتكار والتطور المهني. كما تعكس هذه الرعاية عمق الشراكة مع جامعة النجاح الوطنية، والحرص المشترك على تعزيز دور المؤسسات الوطنية في تطوير التعليم والقطاع الصحي، وإحداث أثر مستدام ينعكس على جودة حياة المجتمع الفلسطيني ومستقبل أجياله.