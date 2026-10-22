مستوطنون يحرقون أشجار زيتون في إماتين شرق قلقيلية

وطن للأنباء: أقدم مستوطنون، اليوم الخميس، على إحراق أشجار زيتون شرق قلقيلية، فيما أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزارعين على ترك أراضيهم ومنعتهم من مواصلة قطف ثمار الزيتون.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "الشبعات" التابعة لأراضي قرية إماتين شرق قلقيلية، وأضرموا النيران في أشجار الزيتون.

وفي السياق، أجبرت قوات الاحتلال مزارعين كانوا يعملون في قطف الزيتون في منطقة "الجبل" بالقرب من المنطقة المذكورة على ترك أراضيهم، واحتجزت المواطن يوسف جمعة وعددا من عماله.