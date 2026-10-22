وكالة بيت مال القدس تدعم الملجأ الخيري الأرثوذكسي في العيزرية لمواصلة رسالته الإنسانية

وطن للأنباء: قدمت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس مساعدات طارئة لجمعية الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي للمرضى وذوي الإعاقة الحركية في بلدة العيزرية، شرق القدس، بدعم من الجمعية المغربية لإعادة الإعمار في فلسطين.

وشملت المساعدات مواد غذائية ومواد تنظيف وتعقيم، لمساندة الجمعية في تلبية الاحتياجات الأساسية لنزلائها وضمان استمرار خدمات الرعاية المقدمة لهم.

وتضم المؤسسة 46 نزيلا من ذوي الإعاقات العقلية والجسدية المركبة، تقدم لهم الرعاية على مدار الساعة، فيما ينحدر معظمهم من عائلات محدودة الدخل، لا تغطي إسهاماتها سوى نسبة تتراوح بين 2% و4% من تكاليف الرعاية، ما يجعل المؤسسة تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات والتبرعات لتأمين احتياجاتهم.

وتواجه المؤسسة أزمة مالية تفاقمت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بفعل تراجع التبرعات والدعم الذي كانت تتلقاه من وزارة التنمية الاجتماعية، في ظل الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية، الأمر الذي انعكس على قدرتها على توفير الاحتياجات التشغيلية، بما فيها الغذاء والدواء ومواد النظافة.

وقالت مديرة مكتب محافظ القدس في بلدة العيزرية وبلدات جنوب شرق القدس، أماني قريع، إن المساعدات التي قدمتها وكالة بيت مال القدس الشريف للمؤسسة ستسهم في مساعدتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للنزلاء ومواصلة تقديم خدماتها الإنسانية.

وأوضحت قريع أن بلدات جنوب شرق القدس تعاني ظروفا سياسية واقتصادية صعبة في ظل القيود المفروضة على الحركة بفعل جدار الفصل العنصري، مشيرة إلى أن محدودية موارد المؤسسة تجعل توفير المستلزمات الضرورية لرعاية النزلاء تحديا مستمرا.

وثمنت استجابة وكالة بيت مال القدس الشريف لاحتياجات المؤسسة خلال أقل من أسبوع، مؤكدة أن الوكالة شريك إستراتيجي لمحافظة القدس في برامجها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز صمود المقدسيين ومساندة مؤسساتهم. وقدمت، باسم محافظ القدس عدنان غيث، الشكر للمملكة المغربية والوكالة على دعمهما المتواصل، بما يشمل المبادرات الموجهة إلى المواطنين والمزارعين المقدسيين، وآخرها حملة "عونة".

من جهتها، أعربت رئيسة جمعية الملجأ الخيري الأرثوذكسي، ديانا مشحور، عن شكرها للمملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف على هذه المساعدات، مؤكدة أنها وصلت في وقت كانت فيه المؤسسة تواجه نقصا حادا في المواد الأساسية، وأسهمت في تخفيف أعبائها المالية.

وأوضحت مشحور أن المؤسسة توفر نحو 300 وجبة يوميا للنزلاء والموظفين، فيما يُضطر بعض أفراد الطواقم التمريضية إلى المبيت داخلها بسبب صعوبة التنقل والوصول في ظل الحواجز والإغلاقات.

وأضافت أن المساعدات من شأنها تغطية جانب من احتياجات المؤسسة لنحو شهرين، وفقا لمعدلات الاستهلاك، ما يتيح توجيه جزء من الموازنة إلى دفع رواتب الموظفين وتسديد الفواتير وتغطية نفقات أخرى ضرورية لضمان استمرار الخدمات.

بدوره، شكر مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة، منار فرج، وكالة بيت مال القدس الشريف والمملكة المغربية على تقديم المساعدات، مؤكدا أهميتها في دعم المؤسسة وتمكينها من مواصلة رسالتها الإنسانية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

يُذكر أن هذه المساعدات تأتي في إطار برامج وكالة بيت مال القدس الشريف الرامية إلى دعم المؤسسات الاجتماعية في القدس ومحيطها، وتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجا. وكانت الوكالة قد سلّمت، مطلع تموز/ يوليو 2026، شحنة من الأثاث والتجهيزات إلى مأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس، شرق القدس، الذي يحتضن 52 يتيما، ضمن مؤسسة تعليمية تضم 650 طالبا في المرحلتين الأساسية والثانوية.

