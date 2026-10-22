أجواء حارة نسبيًا وارتفاع الحرارة اليوم الخميس

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ومعتدلًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية، ومعتدلًا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.