الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من قطاع غزة

وطن للأنباء: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أفرج عن 9 أسرى من غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتم ونقلهم لمجمع ناصر الطبي بخانيونس لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر.

وأشارت إلى أن الأسرى هم: "سامر عبد الكريم مرجان أبو عصر (46 عامًا)، أمين مازن أمين شحيبر (24 عامًا)، مراد زاهر إسماعيل السلقاوي (36 عامًا)، حمادة إسماعيل محمد العالول (29 عامًا)، وليد جهاد أمين بربخ (20 عامًا)، نائل تيسير نمر اليازجي (44 عامًا)، محمد طلال حسان النجار (30 عامًا)، ⁠محمد جمعة صلاح بدوي (35 عامًا)، ⁠أيمن محمد محمود أيوب 46 عامًا".

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.