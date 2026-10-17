إصابات بالاختناق وقطع أشجار باعتداءات للاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

وطن للأنباء: هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، صباح يوم السبت، المزارعين في بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال ومستوطنين هاجموا مزارعين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، بهدف منعهم من قطف ثمار الزيتون.

وأوضحت أن قوات الاحتلال احتجزت هويات عدد من المزارعين عند البوابة المؤدية إلى أراضيهم في بلدة بيت فوريك، رغم السماح لهم بالدخول إليها.

وأضافت أن القوات منعت أعدادًا كبيرة من المزارعين، رجالًا ونساءً، من الوصول إلى أراضيهم، بذريعة المنع، ما أعاق أعمالهم الزراعية وقطف ثمار الزيتون.



وأشارت إلى أن المستوطنين قطعوا عشرات أشجار الزيتون ودمروها في منطقة السهل.



وفي السياق، أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم في قرية سالم شرق نابلس.



وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع عدد من حالات الاختناق الناجمة عن استنشاق الغاز السام.

وفي قرية بورين، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون شرق القرية، واعتدوا عليهم وسرقوا ثمار الزيتون، ومعدات، وسط إطلاق الرصاص في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الاحتلال ومستوطنيه في استهداف المزارعين الفلسطينيين وإعاقة وصولهم إلى أراضيهم خلال موسم قطف الزيتون.

ومنذ صباح اليوم، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، قاطفي الزيتون في عدة مناطق بالضفة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.