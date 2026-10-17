الاحتلال يقتحم مدرسة ذكور ماعين بالخليل

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مدرسة ذكور ماعين في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، في اعتداء جديد على المنشآت التعليمية بالضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة ذكور ماعين في يطا، وأخلت محيطها وأعاقت حركة الطلبة والمعلمين.

ويأتي هذا الاقتحام في إطار سلسلة خروقات يتعرض لها القطاع التعليمي في الضفة، إذ تكرر قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهماتها للمدارس والجامعات في الأشهر الأخيرة.

وتُعد مدرسة ذكور ماعين من المدارس الحكومية التي تخدم تجمعات سكانية في محيط يطا، التي تشهد اقتحامات متكررة للمنشآت التعليمية، والتي تتصاعد بالمناطق "ج" في الضفة الغربية.

وأوضح منسق الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري، جمال جمعة، أن نحو 45 مدرسة في التجمعات البدوية بالضفة الغربية تعرضت للهدم أو الاستهداف خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار مساعٍ إسرائيلية دؤوبة لتدمير مقومات البقاء فيها.

من جهته، سبق أن حذر رئيس مجلس قرية مسافر يطا، نضال أبو يونس، خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" من أن سلطات الاحتلال ماضية في إصدار إخطارات هدم بحق عدد من مدارس المنطقة؛ تمهيداً لمخطط تهجير شامل لسكانها.