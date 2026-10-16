ايران: نسيطر بالكامل على مضيق هرمز وحركة عبور السفن فيه محدودة للغاية

وطن للأنباء: قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، إن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكدًا أن حركة عبور السفن فيه محدودة للغاية.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، جاءت تصريحات حاتمي، الجمعة، خلال مشاركته في فعالية بالعاصمة طهران، تناول فيها حركة الملاحة في المضيق.

وأوضح أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تسيطر على المضيق من الجهة الغربية، فيما تتولى القوات البحرية للجيش الإيراني السيطرة عليه من الجهة الشرقية باتجاه بحر عُمان.

وأكد أن التصريحات التي تتحدث عن أن المضيق مفتوح لا تعكس الحقيقة.

وأضاف حاتمي: "نفرض سيطرة كاملة على المضيق، ولم تجرؤ أي سفينة معادية حتى اليوم على دخول بحر عُمان، أما السفن الثلاث التي حاولت المرور فقد تعرضت لهجمات متتالية".

وشدد على أن بلاده متمسكة بموقفها، وأن حركة الملاحة في مضيق هرمز محدودة للغاية.وأشار إلى أن العديد من السفن التي حاولت عبور المضيق دون التنسيق مع إيران، إما اصطدمت بألغام أو تعرضت للاستهداف.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومنشآت أمريكية في دول عربية، بعضها من أبرز منتجي النفط والغاز.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات، لكنها انهارت بسبب خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.