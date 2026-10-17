الاحتلال يمنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم ومستوطنون يعتدون على مزارعين ويقطعون عشرات الأشجار شرق نابلس

وطن للأنباء: أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم في قرية سالم، شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع عدد من حالات الاختناق الناجمة عن استنشاق الغاز السام.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون شرق قرية بورين جنوب نابلس، واعتدوا عليهم وسرقوا ثمار الزيتون، ومعدات، وسط إطلاق الرصاص في المنطقة.

وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، قطع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون ودمروها في منطقة السهل.