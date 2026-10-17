المهندس منير سعد يكتب لوطن: شِباك الإيمان: حكاية السمك والبحر والإنسان

قد تبدو السمكة كائنًا عابرًا في النصوص الكتابية، تظهر في قصة أو معجزة ثم تختفي، لكن تتبع حضورها يكشف حكاية أكثر اتساعًا وعمقًا. فالسمك حاضر بقوة في الطعام والعمل والبحر، وفي قصص الأنبياء، وفي حياة السيد المسيح له المجد وتلاميذه، وفي عدد من أشهر معجزات العهد الجديد التي رسمت معالم الإيمان والرجاء. ومن مياه الخلق الأولى في سفر التكوين، إلى بحر الجليل المتلألئ وشباك الصيادين المنصوبة، ومن السمكتين في إطعام الآلاف إلى السمك المشوي على جمر الشاطئ بعد القيامة، تمتد صورة السمكة عبر صفحات الكتاب المقدس لتشكل خيطاً رفيعاً يربط بين السماء والأرض، وبين الروحي والمادي في مسيرة الإنسان وعلاقته بالخليقة.

يظهر السمك جلياً منذ بداية الكتاب المقدس، ففي سفر التكوين ترد بركة الكائنات التي تعيش في المياه وتملأ أعماقها: «أَثْمِرِي وَأَكْثُرِي وَامْلَإِي مِيَاهَ الْبِحَارِ» (تكوين 1: 28). فالسمك لم يكن مجرد رمز ديني أو عابر، بل كان طعامًا أساسيًا وموردًا حيويًا لاستمرار الحياة اليومية، وعنصراً رئيسياً في الاستقرار الغذائي للمجتمعات القديمة التي استوطنت ضفاف الأنهار والبحار وشواطئها.

وليس من الصعب على الإطلاق أن نجد صدى عميقاً لهذه العلاقة القديمة بين الإنسان والسمك في السياق الفلسطيني الأصيل. فقد عرفت فلسطين، بحكم موقعها الجغرافي الفريد بين شواطئ البحر المتوسط وبحيرة طبريا العذبة ومصادر المياه المختلفة، الصيد بوصفه مهنة عريقة ومصدرًا أساسياً للغذاء والرزق. وكانت بحيرة طبريا ومياهها الغنية خزاناً مهماً للأسماك، وعُرفت عائلات كاملة في المنطقة بمهنة الصيد المتوارثة التي تناقلتها أجيال متعاقبة بمهارة وصبر وعشق للبحر. وفي غزة الساحلية، ارتبط السمك ارتباطاً وثيقاً بالمطبخ المحلي وبأصالة البيئة المتوسطية، وظل حاضرًا بقوة في الذاكرة الغذائية والثقافية الفلسطينية كرمز من رموز الهوية المرتبطة بأمواج البحر وعطاءاته.

وإلى جانب قيمته الغذائية والثقافية والاجتماعية، يحمل السمك أهمية صحية بالغة ؛ فهو مصدر ممتاز للبروتين ، وتحتوي أنواع كثيرة منه على أحماض أوميغا-3 الضرورية لصحة القلب والدماغ، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B12 واليود والسيلينيوم، وتتميز الأسماك الدهنية باحتوائها الوفير على فيتامين D. وهكذا يلتقي في السمك الغذاء والثقافة والعمل والصحة والذاكرة في لوحة إنسانية متكاملة الأركان.

يأخذ السمك مكانة خاصة ومركزية في الكتاب المقدس بسبب البيئة الجغرافية والاجتماعية التي تحرك فيها السيد المسيح. كان بحر الجليل جزءًا أساسيًا من الحياة الاقتصادية والمعيشية لسكان المنطقة، وكان الصيد مهنة شاقة ومضنية يعيش منها قطاع واسع من السكان والبسطاء. ومن بين هؤلاء الصيادين اختار يسوع عددًا من تلاميذه الأوائل ليكونوا نواة لرسالته الكونية. فعندما رأى سمعان بطرس وأندراوس يلقيان شبكتهما، وجه إليهما كلمات: «هَلُمَّ وَرَائِي فَأَجْعَلْكُمَا صَيَّادَيِ النَّاسِ» (متى 4: 19). لقد أخذ يسوع مهنة يومية بسيطة، ثم منحها معنى روحياً جديداً؛ فأصبح الصيد استعارة كبرى للدعوة والرسالة والشهادة الحية

يبرز مشهد بليغ حين يعود الصيادون من ليلة تعب دون صيد، ثم يطلب يسوع من بطرس إلقاء الشبكة مرة أخرى. وهنا تحدث المفاجأة حين تمتلئ الشباك بالسمك بغزارة حتى تبدأ في التمزق، ويضطر الصيادون لطلب المساعدة، ليقول يسوع لبطرس مستبقاً رحلته الرسولية: «مِنَ الآنَ تَكُونُ تَصْطَادُ النَّاسَ» (لوقا 5: 10). وهنا تنتقل السمكة من مجرد محصول مادي إلى جزء حيوي ومصيري من لحظة الدعوة الإلهية.

تظهر السمكة في محطات فارقة من خلال معجزات إطعام الجموع، بوصفها طعاماً مباركاً يسد جوع الملايين المتعبين. ففي معجزة إطعام الخمسة آلاف، كان الطعام المتاح خمسة أرغفة وسمكتين فقط (متى 14: 17؛ يوحنا 6: 9). وهنا ترتبط السمكة بالجوع البشري، والطعام المشترك الذي يكسر العزلة، والمشاركة والوفرة السخية التي تنبع من العطاء الإلهي البسيط.

ولعل أكثر ظهور دافئ وعميق للسمك يأتي بعد القيامة، ليؤكد استمرار العلاقة الحية بين المعلم وتلاميذه. ففي إنجيل يوحنا (الإصحاح 21)، يظهر يسوع القائم على شاطئ البحر لتلاميذه بعد ليلة صيد خاوية، فيجدون بانتظارهم «جمرة وسمكًا

موضوعًا عليها وخبزًا» (يوحنا 21: 9)، ليبقى السمك رفيقاً أميناً لمسيرة السيد المسيح وتلاميذه كطعام مبارك ومرتبط بحياتهم اليومية.

يتسع حضور الكائنات البحرية في الكتاب المقدس ليخترق حاجز الحياة اليومية والرزق البسيط إلى العبر الرمزية الكبرى، وأبرزها على الإطلاق قصة النبي يونان والحوت في العهد القديم؛ فعندما ابتلع الحوت العظيم يونان وبقي في جوفه المظلم ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ كاملة (يونان 1: 17)، تحول جوف الحوت من مكان للموت الظاهري واليأس إلى مساحة فريدة ومقدسة للخلاص الإلهي والولادة الجديدة. وقد أعطى العهد الجديد هذه القصة التاريخية بُعداً لاهوتياً فريداً عندما ربط يسوع نفسه شخصياً بشخص يونان إشارةً واضحةً للقيامة: «لأَنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلاثَ لَيَالٍ، هَكَذَا يَكُونُ ابْنُ الْإِنْسَانِ فِي قَلْبِ الأَرْضِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلاثَ لَيَالٍ» (متى 12: 40).

حين نجمع هذه المشاهد معاً، نكتشف بيقين أن السمكة رافقت مسيرة السيد المسيح والتاريخ الإنساني بوصفها رمزاً للرزق الوفير، ومادة مباركة على مائدة المعجزة، وشاهداً حياً على من بدأ البشارة هم صيادون. وفي السياق الفلسطيني الأصيل، تتجسد هذه العلاقة العميقة والوثيقة بين الإنسان والماء والعمل والذاكرة الغذائية المشتركة عبر الأجيال. وربما تكمن قوة هذه الصورة الكبرى في بساطتها الآسرة؛ سمكة تسبح في بحر الجليل، صياد صبور يلقي شبكته بأمل، جائع ينتظر بفارغ الصبر طعامه، ونار مشتعلة على شاطئ البحر.

هكذا تتقاطع دروب التاريخ والوجدان مع حضور السمك العريق، لتبقى الحكاية امتداداً لأمواج البحر وصبر الصيادين على شواطئنا. إنها رحلة تبدأ من شباك العطاء البسيطة لتستقر في أعماق الذاكرة والروح، حاملةً معها عبق المياه، وصوت الأمواج، ودفء الحياة الذي لا يغيب، ليظل أثر السمك والبحر ممتداً فينا في ذاكرتنا الحية