الاحتلال يطلق قنابل الغاز السام صوب قاطفي الزيتون في أبو فلاح شمال رام الله

وطن للأنباء: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، قنابل الغاز السام صوب قاطفي الزيتون في قرية أبو فلاح، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هاجمت قاطفي الزيتون أثناء عملهم في أراضيهم، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع، في محاولة لإجبارهم على مغادرة أراضيهم ومنعهم من مواصلة قطف الثمار.

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، منذ صباح اليوم، هجمات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت قاطفي الزيتون، في ظل تصاعد الاعتداءات على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون.