مستوطنون يرعون أغنام في أراضٍ مزروعة بالزيتون بقرية المغير

وطن للأنباء: رعى مستوطنون، اليوم السبت، أغنام في أراضٍ زراعية في قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين رعت أغنامها في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في سهل المغير الشرقي، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي ألحق أضرارا بالأشجار، والمزروعات.

ويتعمد المستوطنون تخريب المحاصيل الزراعية في مختلف محافظات الضفة الغربية، من خلال إطلاق مواشيهم في الأراضي المزروعة، ما يؤدي إلى إتلاف المحاصيل والإضرار بالأشجار، وتكبيد المزارعين خسائر مادية.