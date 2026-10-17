النفط يلامس 110 دولارات للبرميل لأول مرة منذ أيار

وطن للأنباء: لامس خام برنت مستوى 110 دولارات للبرميل، مساء أمس الجمعة، للمرة الأولى منذ أيار/ مايو، بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 3.94 دولارات بنسبة 3.7% إلى 109.86 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 19 مايو/ أيار، كما ارتفعت أيضًا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.44 دولارات، بنسبة 3.5% عند التسوية إلى 101.41 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تسوية منذ 17 سبتمبر.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع خام برنت 4.9% وخام غرب تكساس الوسيط 10.4%.