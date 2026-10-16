ترامب: لن أستخدم النووي ضد إيران ولا أثق بأحد

وطن للأنباء: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده قد تشن ضربة جديدة على منشآت نووية إيرانية، بينها موقع "جبل الفأس"، وسط تقارير عن دراسة واشنطن استخدام قنبلة "أم كل القنابل" غير النووية.

وذكرت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي أعد خططا تتضمن احتمال استخدام قنبلة MOAB ضد البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية الإيرانية، في حال أمر ترامب باستئناف العمليات القتالية، فيما أكدت شبكة CBS أن البيت الأبيض والبنتاغون أعدا خططاً بشأن السلاح ذاته.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، إن قنبلة "أم كل القنابل" ليست نووية، واصفا إياها بأنها "قنبلة ضخمة جدا"، دون أن يوضح ما إذا كان قد أذن باستخدامها أو يحدد أهدافاً محتملة، وقال: لن أستخدم السلاح النووي ضد إيران. لسنا بحاجة إلى ذلك. "أم القنابل" ليست قنبلة نووية.

وتزن قنبلة MOAB نحو 9.8 طن، وهي أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكي، واستخدمت للمرة الأولى في أفغانستان عام 2017 ضد مجمع أنفاق لتنظيم "داعش". وهي مصممة لإحداث انفجار سطحي هائل، بخلاف قنبلة الاختراق GBU-57 المخصصة للأهداف المدفونة بعمق.

وأشار ترامب إلى احتمال استهداف "جبل الفأس"، وهو موقع نووي إيراني مشتبه به يعتقد أنه مدفون تحت طبقات صخرية، قائلا: "قد نضطر للذهاب إلى هناك"، نافيا تورط قوات برية أمريكية في أي عملية محتملة.

وقال الرئيس إن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية النووية الإيرانية، لكنه أكد أن عدم القضاء على قدرة طهران على امتلاك سلاح نووي قد يستدعي عمليات عسكرية لاحقة.

وأعرب ترامب عن ثقته بأن الحرب ستنتهي قريبا، مدعيا أن إيران تتفاوض مع واشنطن، وأن مسؤولين إيرانيين طلبوا وقف العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

وفي سياق منفصل سأله مذيع نيوز ماكس: هل تثق برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟ فأجاب ترامب: "بصراحة، أنا لا أثق بأحد. في عالم السياسة، لا أثق بأحد".