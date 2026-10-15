الاحتلال ينكل بالمواطنين ويغلق الطريق بين مخيم العروب وبيت أمر شمال الخليل

وطن للأنباء: نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بعدد من المواطنين على مدخل مخيم العروب قبل أن تغلق الطريق بين المخيم وبلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب مدخل مخيم العروب على الطريق الواصل مع بيت أمر، وأوقفت عددا من المواطنين ونكلت بهم، قبل أن تقوم بإغلاق البوابة الحديدية المقامة هناك، وتغلق الطريق بشكل كامل وبذلك يعزل أهالي المخيم عن محيطهم الخارجي بشكل كامل، ما يجبرهم على سلوك طرق بديلة بعيدة ووعرة.