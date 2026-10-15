إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة طولكرم

وطن للأنباء: أصيب شاب، مساء اليوم الخميس، بشظايا رصاص حي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية كبيرة من الآليات والمشاة، اقتحمت محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط مدينة طولكرم، واحتجزت عددا من الشبان ونكلت بهم، وأخضعتهم للاستجواب قبل اقتيادهم معها بعد تقييد أيديهم.

وأضافت أن المدينة شهدت في ذات الوقت انتشار مكثف لقوات الاحتلال في الحيين الشرقي والغربي، حيث قامت بملاحقة المواطنين وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز السام في المكان، بالتزامن مع اطلاقها طائرة تصوير مسيرة في الأجواء.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها في طولكرم تعاملت مع إصابة شاب شظايا رصاص حي في الرأس حالة مستقرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم.