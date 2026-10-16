الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا في المناطق الجبيلة باردا نسبيا في بقية المناطق وتسقط بإذن الله زخات متفرقة على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرا ارتفاع طفيف على درجات مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين المقبل: يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب.