الصين تطالب الاحتلال بوقف الاستيطان في الضفة الغربية وتؤكد وقوفها إلى جانب فلسطين

وطن للأنباء: طالبت الصين الاحتلال بوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والتراجع عنه، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تمثل "أكبر ظلم تاريخي في هذا القرن"، وأن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط لن يكون ممكنا دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صدر الجمعة، إن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، خلال اجتماع عقد على هامش القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، المنعقدة في أذربيجان، بضرورة وقف ما وصفه البيان بـ"البناء القسري" للمستوطنات في الضفة الغربية والتراجع عنه.

وشدد وانغ على أن تعزيز السلام والمصالحة في المنطقة يمثل حجر الزاوية في سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط، مؤكدا أن حل الدولتين هو المسار الصحيح للتوصل إلى تسوية، وأن الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان الوصول الكامل إلى قطاع غزة للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية.

وأكد استعداد بكين للعمل مع المجتمع الدولي لحث الأطراف على العودة إلى الحوار والتشاور في أقرب وقت، والسعي إلى تسوية سياسية للصراع.

وفي سياق متصل، أكد وانغ، خلال اجتماعه الخميس مع وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين في باكو، أن الصين ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي، بحسب وكالة "شينخوا".

وقال وانغ إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وفلسطين تواصل الحفاظ على زخم نموها، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة ودفع العلاقات الثنائية قدما.

وشدد على أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط يظل مستحيلا من دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، قائلا إن "العدالة قد تتأخر لكنها لن تضيع أبدا".

من جانبها، أطلعت الوزيرة الفلسطينية المسؤول الصيني على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة رفض المعايير المزدوجة في التعامل معها، ومشيدة بالموقف الصيني الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية.