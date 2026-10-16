واشنطن تقيد نظام أقمار صناعية لمساعدة الجيش الأوكراني.. "عجز في الباتريوت"

وطن للأنباء: نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن البيت الأبيض أصدر أمرا بتقييد نظام أقمار صناعية تستخدمه أوكرانيا لتشغيل الطائرات المسيرة في الحرب.

وقال المسؤولون، إن قادة في البنتاغون تلقوا رسالة بضرورة إبطاء خدمة ستارشيلد المقدمة للجيش الأوكراني.

وأوضحت الوكالة أن المسؤولين الأمريكيين لم يحددوا متخذ القرار داخل البيت الأبيض بشأن إبطاء خدمة ستارشيلد للجيش الأوكرانيا.

وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أوكراني قوله، إن صواريخ باتريوت للدفاع الجوي نفدت ولم يعد منها سوى صاروخين.

وأضاف المسؤول، أنه "كان لدينا 10 صواريخ باتريوت للدفاع يوم 7 أكتوبر وتم استخدامها في الهجمات الأخيرة"، مبينا أن نفاد أسلحة أوكرانيا المستخدمة في إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية.

والأربعاء، قال مستشارون تقنيون أوكرانيون إنّ القيود المفروضة على تشغيل محطات الإنترنت التابعة لـ"ستارلينك" التي تعتمد عليها كييف في عملياتها العسكرية منعت أوكرانيا من التصدي للطائرات المسيّرة النفاثة.

وحذّر مستشار للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن قيوداً على سرعة حركة أجهزة الاتصال بشبكة ستارلينك الحيوية عطّلت "مهاماً" أوكرانية في ساحة المعركة.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس شركة "سبايس إكس" إيلون ماسك بإعادة تشغيل شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" بعد أن لاحظت كييف إبطاء سرعة هذا النظام الذي تعتمد عليه في الحرب ضد القوات الروسية.

وفي مقابلة صحافية، وجّه زيلينسكي رسالة إلى رئيس "ستارلينك" إيلون ماسك قائلاً: "سيَموت أشخاص، بالطبع إن استمرت الهجمات وإن لم تعمل ستارلينك"، وأضاف: "آمل حقاً أن يكون الأمر مجرد خطأ، وربما مشكلة تقنية كبيرة، لا أدري، لكننا نطلب أن يُعاد تشغيل الخدمة".