نادي الأسير: 350 طفلاً في سجون الاحتلال يواجهون التجويع والضرب وتحذيرات من تصعيد استهدافهم

وطن للأنباء: قال المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار إن 350 طفلا معتقلا داخل سجني عوفر ومجدو يعيشون ظروفا صعبة جدا وفق شهادات أسرى محررين، حيث يتم الاستفراد بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم بما فيها الحرمان من الطعام.

وبين النجار، أن تشرين الأول/ أكتوبر الحالي شهد تصعيدا في اعتقال الأطفال طال العشرات منهم آخرهم أربعة من الخليل أعمارهم لا تتجاوز 13 عاما تعرضوا للضرب المبرح والتحقيق ما أدى لسقوط أسنان أحدهم.

واستهجن النجار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أمام الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والتي باتت تحدث علنا وتبث لكل العالم دون تحريك ساكن مطالبا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وفك الحصار عن الأسرى.

وقال النجار إن إسرائيل أغلقت 15 مؤسسة حقوقية واعتقلت عاملين فيها وشنت حملات ضد المنظمات الدولية والجنائية الدولية في حرب معلنة على عملها، مشيرا إلى أن تصريحات مسؤول إدارة السجون بأن السماح للصليب الأحمر بالزيارة يشكل خطرا أمنيا وقوميا على دولة الاحتلال، اعتراف واضح بالجرائم المرتكبة بحق الأسرى.