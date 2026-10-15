الاحتلال يفرج عن الشيخ معتز أبو سنينة ويبعده عن الحرم الإبراهيمي

وطن للأنباء: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن مدير الحرم الإبراهيمي الشريف الشيخ معتز أبو سنينة، بكفالة مالية وقرار بإبعاده عن الحرم الإبراهيمي.

وقال حفظي أبو سنينة والد الشيخ معتز، إن قوات الاحتلال أفرجت عن الشيخ معتز، على حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس، بكفالة مالية وقرار بإبعاده عن الحرم الإبراهيمي لمدة 10 أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ أبو سنينة ورئيس سدنة الحرم همام أبو مرخية الخميس الماضي من مكان عملهما في الحرم الإبراهيمي.

يذكر أنها المرة الثانية التي يتم إبعاد أبو سنينة عن الحرم خلال هذا العام، حيث كانت قوات الاحتلال قد أصدرت في شهر كانون ثاني/يناير أمرا بإبعاده ورئيس سدنة الحرم همام أبو مرخية لمدة 15 يوما.