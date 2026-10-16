النفط يتراجع وسط مخاوف من تصعيد الشرق الأوسط

وطن للأنباء: تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لتطورات التصعيد في الشرق الأوسط واحتمال تخفيف الولايات المتحدة القيود على ناقلات "أسطول الظل".

وانخفض خام برنت 0.39 بالمئة إلى 105.51 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 0.55 بالمئة إلى 97.43 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0012 بتوقيت غرينتش.

وجاء التراجع بعد ارتفاع الخام الأمريكي بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة بدعم من انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، على سحب أكثر من 20 مليون برميل من الديزل وضخها في السوق، إلى جانب كميات متبقية من الاحتياطيات الطارئة، في محاولة لتعزيز المعروض وكبح الأسعار.

في المقابل، حصلت الأسعار على دعم من تصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين، وتجدد الهجمات على السفن في المنطقة، وتزايد الهجمات في مضيق هرمز خلال الأيام العشرة الماضية.

كما تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن بعض سفن "أسطول الظل" التي تنقل النفط من دول منها روسيا وإيران وفنزويلا، بهدف خفض أسعار الشحن العالمية.