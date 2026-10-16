روبيو يضغط على لبنان لعدم إعادة المتفجرات المصادرة إلى حزب الله ويدعو لتواصل عسكري مباشر مع جيش الاحتلال

وطن للأنباء: ضغط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على لبنان لعدم إعادة مئات الكيلوغرامات من المتفجرات التي صادرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى حزب الله، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن شحنها وتوجيهها، ومطالبا بإقامة تواصل عسكري مباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن روبيو بحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون قضية المتفجرات التي صادرتها السلطات اللبنانية، مشددا على أن إعادتها إلى حزب الله "أمر ينبغي ألا يكون واردا على الإطلاق".

وأضاف المسؤول أن روبيو دعا إلى محاسبة المسؤولين عن شحن المتفجرات وتوجيهها، كما حث على إقامة تواصل عسكري مباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال، بذريعة فض النزاع.

وكان النائب عن حزب الله حسن فضل الله قد أقر بأن المتفجرات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية الأسبوع الماضي تعود إلى الحزب، موضحا أنها كانت مخصصة للاستخدام ضد الاحتلال.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حزب الله ومصدر أمني لبناني قولهما إن المتفجرات كانت معدة لاستخدامها في طائرات مسيرة ملغومة لاستهداف قوات الاحتلال.

وفي المقابل، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون روبيو بأن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ينفذان القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة، ومصادرة الأسلحة والذخائر، ومكافحة التهريب.

وطالب عون الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال لوقف هجماته على بلدات وقرى جنوب لبنان، وإنهاء أعمال التجريف، وتمكين المزارعين اللبنانيين من الوصول إلى حقولهم.

وكانت الحكومة اللبنانية قد حظرت، في الثاني من آذار/مارس، الأنشطة العسكرية لحزب الله، عقب إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الاحتلال دعما لإيران، في ظل الحرب الإقليمية التي اندلعت بعد ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وبموجب اتفاق أُبرم هذا العام عبر مفاوضات برعاية أمريكية، تعهدت بيروت بنزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من لبنان. إلا أن الحزب يرفض تسليم سلاحه ما دامت قوات الاحتلال موجودة في الأراضي اللبنانية وتواصل غاراتها على مناطق الجنوب.