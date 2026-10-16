سي إن إن: إقالة زامبولي المبعوث الخاص المقرب من عائلة ترمب

وطن للأنباء: نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب للشراكات العالمية باولو زامبولي أُقيل من منصبه، وأُبلغ بإنهاء مهامه كمسؤول حكومي.

وتأتي إقالة زامبولي -المقرب من عائلة ترمب- بعد ساعات من نشر موقع "بوليتيكو" تقريرا كشف فيه وجود خلاف استمر لأشهر بينه وبين كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية.

وقد تبادل الطرفان الاتهامات والهجمات الشخصية عبر البريد الإلكتروني حول قضايا عدة أبرزها التسلسل القيادي، وفق موقع "بوليتيكو".

ويُعد زامبولي ثاني دبلوماسي على صلة شخصية بترمب يُستبعد من الإدارة الأمريكية خلال أيام، بعد إرغام السفيرة الأمريكية لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل على الاستقالة، بحسب "سي إن إن".

وكان زامبولي -وهو رجل أعمال ووكيل سابق لعارضات الأزياء- قد مثّل السيدة الأولى ميلانيا ترمب، واستضاف حفلا عام 1998 شهد التعارف الأول بينها وبين زوجها المستقبلي ترمب.

كما شغل عضوية مجلس إدارة مركز كينيدي خلال ولاية ترمب الأولى، وكان سفيرا لدولة دومينيكا لدى الأمم المتحدة.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أشار زامبولي إلى أن مهمته كمبعوث خاص -التي كانت مدتها محددة بعام واحد عند تعيينه في مارس/آذار 2025- مدّدها ترمب لـ6 أشهر إضافية.

وقال -في منشوره- إن ترمب قال له مؤخرا "لماذا تريد العمل في الحكومة بينما يمكنك إبرام كل هذه الصفقات؟"، مضيفا أن "الرئيس على حق دائما"، وأن خدمة الولايات المتحدة "كانت أسمى شرف" في حياته، معلنا عودته إلى عالم الأعمال.

وكان زامبولي قد تفاخر سابقا بإبرام صفقات تجارية لصالح الإدارة الأمريكية، كما أثار الجدل هذا العام باقتراحه مشاركة إيطاليا في كأس العالم بدلا من إيران في ظل الحرب مع واشنطن.