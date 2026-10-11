أكثر من 60 سفيرا ودبلوماسيا يزورون متحف فلسطين في ولاية كونيتيكت الأميركية

وطن للأنباء: نظمت لجنة فلسطين في الأمم المتحدة وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة زيارة لأكثر من 60 سفيرا ودبلوماسيا وموظفا من سكرتاريا الأمم المتحدة إلى متحف فلسطين في ولاية كونيتيكت الأميركية، للاطلاع على ما يقدمه من أعمال فنية ومعروضات توثق تاريخ الشعب الفلسطيني وتراثه وثقافته ومعاناته.

ورحب سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالمشاركة الواسعة من الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة، مشيدا بأهمية هذا الصرح الثقافي في التعريف بفلسطين وشعبها، وموجها الشكر إلى لجنة فلسطين على تنظيم الزيارة.

كما شكر مؤسس المتحف ومديره فيصل صالح على جهوده في بناء المتحف وتطويره، وإبراز الإبداع الفني الفلسطيني، بما في ذلك جناح التطريز الفلسطيني المرتبط بحرب الابادة الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي عُرض في متحف فينيسيا بإيطاليا لعدة أشهر.

واستمع المشاركون إلى كلمة ترحيبية ألقتها سفيرة ماليزيا لدى الأمم المتحدة، نائبة رئيس لجنة فلسطين في المنظمة الدولية، أكدت فيها أهمية هذه الفعاليات في التعريف بالثقافة الفلسطينية وإتاحة المجال أمام الدبلوماسيين للاطلاع على جوانب من تاريخ الشعب الفلسطيني وهويته.

وتخللت الزيارة فقرة موسيقية قدمها الفنان الفلسطيني نسيم الأطرش، عزف خلالها مقطوعات من التراث الفلسطيني على آلة التشيلو، وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

وجال المشاركون في أقسام المتحف المختلفة، واطلعوا على لوحات وأعمال فنية إبداعية تجسد معاناة الشعب الفلسطيني وتجربته الإنسانية، إلى جانب معروضات توثق تفاصيل الحياة الفلسطينية وموروثها الثقافي والحضاري عبر التاريخ، من الماضي إلى الحاضر.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود الثقافية والدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى التعريف بالهوية الوطنية والتراث الفلسطيني، وإبراز دور الفن في نقل الرواية الفلسطينية إلى الجمهور الدولي، وتعزيز التواصل مع ممثلي الدول والمؤسسات الدولية.